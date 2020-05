13 Reasons Why : la saison 4 en juin

News Séries

Netflix vient de programmer la dernière saison de 13 Reasons Why.

Neuf mois après l'annonce du renouvellement de la série 13 Reasons Why pour une dernière saison, la chaîne Netflix vient de programmer cette quatrième saison.



C'est le vendredi 5 juin que les derniers épisodes de la série seront diffusés. Netflix a proposé un premier teaser pour cette saison 4 :







Une saison qui s'annonce nostalgique tout en nous proposant encore un peu de suspens avec des secrets dangereux qui devront rester enterrés...



Au casting, nous retrouverons de nouvelles têtes avec notamment Gary Sinise et Jan Luis Castellanos.



Serez-vous au rendez-vous de cette dernière saison de 13 Reasons Why ?