Une saison 11 pour Bob's Burgers

11/05/2020

Bob's Burgers reviendra pour une saison 11 !

Et de 11 pour la série animée Bob's Burgers ! La chaîne FOX vient d'accorder une nouvelle saison pour sa série déjantée.



Une annonce peu surprenante qui est toujours agréable à entendre ! Rappelons que les deux autres comédies animées de FOX, The Simpsons et Family Guy, ont déjà été renouvelées avec une commande de deux saisons l'année dernière.



A la rentrée, Bob's Burgers continuera de briller le dimanche, à la même case horaire.



Pour rappel, Bob's Burgers suit le quotidien de Bob, restaurateur spécialisé dans les hamburgers, et de sa famille.



Que pensez-vous de ce renouvellement ? Suivez-vous toujours Bob's Burgers ?

