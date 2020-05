Dave : une saison 2 pour la comédie la plus vue de FXX

News Séries

Seriesaddict.fr le 12/05/2020 à 13h27 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Dave - FXX

FXX vient de renouveler sa série Dave.

Excellente nouvelle pour les fans de la nouvelle comédie de FXX, Dave, celle-ci reviendra pour une nouvelle saison.



La chaîne vient de commander une saison 2 pour Dave qui sera diffusée en 2021.



Une nouvelle peu surprenante quand on sait que la série est la comédie la plus regardée de FX avec environ 5.32 millions de téléspectateurs chaque semaine.







Pour rappel, la série Dave suit un banlieusard névrosé du milieu des années 20 qui est convaincu qu'il est destiné à être l'un des plus grands rappeurs de tous les temps. Maintenant, il doit le prouver à tout le monde.



Que pensez-vous de ce renouvellement ? Avez-vous suivi la première saison de Dave ?

Source : Deadline