Pas de saison 3 pour Tell Me a Story

13/05/2020

CBS All Access a annulé sa série Tell Me A Story après seulement deux saisons.

La série d'anthologie sur le thème des contes de fée créée par Kevin Williamson n'aura pas de saison 3.





La première saison de Tell me A Story avait repris des éléments des Trois Petits Cochons, du Petit Chaperon Rouge et de Hansel et Gretel. La saison 2 quant à elle a emprunté à des classiques tels que La Belle et la Bête, La Belle au Bois Dormant et Cendrillon. Selon Williamson, la troisième saison aurait revisité Blanche-Neige et les Sept Nains, Jack et le Haricot Magique et Raiponce.Le casting de la série incluait Paul Wesley Ashley Madekwe et Kim Cattrall

