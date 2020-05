Audiences séries US du dimanche 10 mai 2020

News Séries

Seriesaddict.fr le 15/05/2020 à 13h59 par Charlotte Papet | Audiences | 0

The Rookie - ABC

Les audiences des programmes US sur les networks du dimanche 10 mai 2020.

ABC

The Rookie termine sa saison sur une note négative.



FOX

The Simpsons, Duncanville et Family Guy restent stables. Bob’s Burgers est en baisse.



CW

Batwoman et Supergirl restent stables.



20h



4/5. FOX | The Simpsons - 31x21 - 1.39 millions (+0.05) - Taux 18/49 : 0.5 pt (=)

5/5. CW | Batwoman - 1x19 - 0.70 millions (+0.05) - Taux 18/49 : 0.2 pt (=)



20h30



1. FOX | Duncanville - 1x10 - 0.86 millions (-0.08) - Taux 18/49 : 0.3 pt (=)



21h



4/5. FOX | Bob's Burgers - 10x21 - 1.04 millions (-0.16) - Taux 18/49 : 0.4 pt (-0.1)

5/5. CW | Supergirl - 5x18 - 0.62 millions (+0.02) - Taux 18/49 : 0.1 pt (=)



21h30



1. FOX | Family Guy - 18x19 - 1.29 millions (-0.08) - Taux 18/49 : 0.5 pt (=)



22h



2/3. ABC | The Rookie (season finale) - 2x20 - 4.66 millions (-0.4) - Taux 18/49 : 0.6 pt (-0.1)





Légende :

Italique = émission

(R) = Rediffusion

Taux 18/49 ans : 1 point sur les 18/49 ans = 1.27 million de téléspectateurs de la cible

(+) : la série est en hausse

(-) : la série est en baisse

Source : SpoilerTV / TV Line