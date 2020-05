Upfronts 2020 : CW commande The Republic Of Sarah et Kung Fu

News Séries

CW vient de commander deux nouvelles séries pour la saison 2020/2021, The Republic of Sarah et Kung Fu.

La chaîne a commandé deux nouvelles séries, The Republic of Sarah et Kung Fu, qui rejoignent Superman & Lois et le reboot de Walker, Texas Ranger mené par Jared Padalecki, qui avaient déjà été commandées. Toujours pas d'information sur le destin de Green Arrow and the Canaries.



Kung Fu

Genre : Action

Synopsis : Reboot au genre inversé de la série des années 70 avec David Carradine. Une américano-chinoise abandonne l'université et part pour un monastère isolé en Chine. Quand elle revient, elle retrouve sa ville aux mains du crime et de la corruption. Elle décide d'utiliser ses capacités en arts martiaux et ses valeurs Shaolin pour protéger sa communauté et amener les criminels à l justice... tout en cherchant les assassins qui ont tué son mentor Shaolin et est maintenant à sa recherche.

Casting : Olivia Liang

Equipe : Christina M. Kim, Martin Gero, Greg Berlanti et Sarah Schechter



The Republic of Sarah

Genre : Drame

Synopsis : Sarah Cooper, une professeure de lycée, utilise un vide juridique cartographique pour déclarer l'indépendance de sa petite ville avant qu'une compagnie minière puisse en prendre le contrôle. Elle devient malgré elle leader de son propre pays, qu'elle doit apprendre à gérer.

Casting : Stella Baker, Luke Mitchell

Equipe : Jeffrey Paul King



