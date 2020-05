The Good Lord Bird : date et trailer pour la nouvelle série Showtime

News Séries

Showtime vient de diffuser le premier trailer pour sa nouvelle mini-série, The Good Lord Bird.

Le projet basé sur le roman de 2013 de James McBride qui sera diffusé à partir du 9 août prochain se dévoile en images.





The Good Lord Bird met en scène Ethan Hawke dans le rôle de John Brown, l’abolitionniste qui a organisé un raid à l'armurerie américaine à Harpers Ferry en 1859. Il n'avait pas réussi, comme il l'avait espéré, à initier la rébellion des esclaves, mais il avait aidé à déclencher la Civil War.La série est racontée comme le mémoire de Henry Shackleford alias “Little Onion” ( Joshua Caleb Johnson ), un esclave qui a rejoint Brown durant la période tendue du Bleeding Kansas; une époque où l'Etat était un champ de bataille entre les forces pro et anti esclavage. Jack Alcott et Mo Brings Plenty complètent le casting.

