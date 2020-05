The Oval et Sistas renouvelées

News Séries

The Oval - 2019 - Bet

BET vient de renouveler ses séries The Oval et Sistas pour des saisons 2.

L'industrie télé commence tout doucement à refaire surface malgré la pandémie; les deux séries de Tyler Perry devraient reprendre leur production en juillet prochain dans les studios de Perry à Atlanta.



The Oval et Sistas, toutes deux écrites, réalisées et produites par Perry, ont officiellement été renouvelées et devraient devenir les premières séries à reprendre leur production aux Etats-Unis.



The Oval suit la vie de tous les jours du personnel qui dirige la Maison Blanche, et Sistas est une comédie qui suit un groupe de femmes noires célibataires. Elles ont toutes deux débuté en octobre dernier.

