The Purge et Treadstone annulées

14/05/2020

Treadstone - USA

USA Network vient d'annuler ses séries The Purge et Treadstone.

Mauvaise nouvelle pour les fans de la série The Purge, celle-ci ne reviendra pas pour une troisième saison. USA a décidé de ne pas renouveler sa série d'horreur alors que la saison 2 s'est terminée en décembre dernier.



Basée sur la franchise de film, la série The Purge met en scène une période de 12 heures pendant laquelle tous les crimes, meurtre inclus, sont légaux. Située dans une Amérique alternative régie par un partie politique totalitaire, la série suit des personnages pas forcément liés qui vivent dans une petite ville. Alors que l'horloge tourne, ils doivent faire face à leur passé pour comprendre jusqu'où ils devront aller pour survivre à cette nuit.



De la même façon, USA a annulé sa série Treadstone après une seule saison. Treadstone se déroule dans un univers post-Jason Bourne dans lequel des agents endormis du monde entier sont mystérieusement "réveillés" lorsqu'un programme de la CIA utilisant la modification comportementale de ses sujets de test, appelée "Treadstone", est activé, envoyant leurs sujets ignorants mortels en mission de mise à mort.



Que pensez-vous de ces annulations ? Quelle série va le plus vous manquer ?

