Une date pour la saison 2 de Doom Patrol

22/05/2020

Doom Patrol reviendra avec sa saison 2 cet été !

DC Universe vient de programmer la toute nouvelle saison de sa série Doom Patrol.



C'est le jeudi 25 juin que la série reviendra avec sa deuxième saison.







Doom Patrol raconte l'histoire des membres de la Doom Patrol qui ont tous subi d’horribles accidents qui leur ont conféré des capacités surhumaines - mais les ont également laissés marqués et défigurés. Traumatisée et opprimée, l’équipe a trouvé sa raison d’être par le biais du Chef, qui les a réunis pour enquêter sur les phénomènes les plus étranges qui existent - et pour protéger la Terre de ce qu’ils découvrent.



Serez-vous au rendez-vous pour cette deuxième saison ? Aimez-vous Doom Patrol ?

