Une saison 5 pour The Good Fight

News Séries

Seriesaddict.fr le 15/05/2020 à 15h46 par Charlotte Papet | Agenda | 0

The Good Fight - CBS

CBS All Access vient de renouveler sa série The Good Fight.

Et de 5 pour la série The Good Fight ! La chaîne de streaming CBS All Access vient d'accorder une nouvelle saison pour sa série judiciaire dont la quatrième saison est en cours.



La saison 4 de The Good Fight se terminera le 28 mai avec son septième épisode. Les trois épisodes restant ne seront pas tournés à cause de la pandémie. La saison 4 n'aura ainsi pas de fin.



Heureusement, une cinquième saison viendra remettre tout ça à jour.



Que pensez-vous de ce renouvellement ? Aimez-vous toujours la série The Good Fight ?

Source : TV Line