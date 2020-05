Une saison 4 pour Good Girls

News Séries

16/05/2020

Good Girls - NBC

NBC vient de renouveler sa série Good Girls.

Les aventures de Beth, Annie et Ruby vont continuer pour encore au moins une année ! La chaîne NBC vient de renouveler sa série Good Girls pour une quatrième saison !



Good Girls suit trois "filles bien", mères vivant en banlieue qui se retrouvent soudainement dans des situations désespérées et décident de prendre des risques, pour une fois.



La saison 3 de la série vient tout juste de se terminer avec une moyenne de 1.8 téléspectateurs par épisode et un taux de 0.42 sur la cible des 18/49 ans.



Que pensez-vous de ce renouvellement ? Good Girls a-t-elle su évoluer avec son concept ?

Source : TV Line