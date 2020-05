Revue de presse : Stargirl

News Séries

Seriesaddict.fr le 18/05/2020

2020 - The CW

Aujourd'hui, The CW lance sa nouvelle série, Stargirl.

Stargirl suit l'histoire de Courtney Whitmore, une fille intelligente, athlétique et surtout gentille, qui découvre que son beau-père a un secret : il était le sidekick d'un super-héros.



Au casting, Brec Bassinger, Anjelika Washington ou encore Luke Wilson.



Côté critiques, les avis sont mitigés :



Après cinq épisodes, les personnages sont loin d'être à la hauteur des méchants qu'ils veulent combattre. Le fun potentiel des futurs épisodes repose sur leurs essais. On espère surtout que Luke Wilson (Pat) aura plus de temps d'écran, son rôle de mentor est très efficace et appréciable.

-- The A.V. Club/Gwen Ihnat



Stargirl commence fort mais perd de ses effets avec les épisodes suivants, qui se concentrent sur des flashbacks à la manière de Titns. Mais à partir de l'épisode 4, le décor est planté pour la série de super-héros la plus apte à plaire à toute la famille de CW et de DC.

-- TVLine/Matt Webb Mitovich



Au niveau de l'histoire, la série ne casse aucun moule, les méchants introduits se fondent dans la masse de ceux que l'on connait déjà, et le drame entre une ado qui vient juste de déménager et ses beaux-parents est aussi vieille que le temps. Mais beaucoup du charme de la série vient directement de son casting.

-- Collider/Vinnie Mancuso



Regardez le trailer de la série Stargirl :





Pour plus d'informations, rendez-vous sur la fiche série de Stargirl