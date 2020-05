The Umbrella Academy: Une date pour la saison 2

News Séries

Netflix vient de dévoiler la date de diffusion de la saison 2 de sa série The Umbrella Academy.

La deuxième saison de 10 épisodes The Umbrella Academy sera diffusée à partir du vendredi 31 juillet prochain. Netflix a réunit les membres du casting pour nous annoncer la bonne nouvelle en vidéo:





Basée sur le comic book de Gerard Way, la série prend place après les événements étranges de 1989 quand 43 enfants sont nés de façon inexplicable le même jour, alors que des femmes qui ne se connaissaient pas ne montraient pas de signe de grossesse avant d'accoucher. Sept ont été adoptés par un milliardaire qui a créé The Umbrella Academy et préparé ces enfants à sauver le monde.Maintenant, les six membres survivants doivent se réunir à l'annonce de la mort de leur père.La saison 2 accueillera trois nouveaux membres: Yusuf Gatewood (Raymond), Marin Ireland (Sissy) et Ritu Arya. Ils rejoindront les membres du casting original, Ellen Page (Vanya), Tom Hopper (Luther), David Castañeda (Diego), Emmy Raver-Lampman (Allison), Robert Sheehan (Klaus), Aidan Gallagher (Number Five) et Justin H. Min (Ben).Le co-créateur de la série, Steve Blackman , sera également de retour en tant que showrunner et producteur.