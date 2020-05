Breeders renouvelée pour une saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 21/05/2020 à 10h16 par Charlotte Papet | Agenda | 0

2020 - FX

FX et Sky ont renouvelé Breeders pour une saison 2.

Et de deux pour la nouvelle série de Martin Freeman, Chris Addison et Simon Blackwell, Breeders.



Breeders suit l'histoire de Paul et Ally qui jonglent avec des carrières à temps plein, des parents vieillissants, une hypothèque, des bouleversements dans leur relation et les aléas de la parentalité avec leurs jeunes enfants, Luke et Ava - explorant le fameux paradoxe parental : il est possible, au même moment, d'aimer votre enfant tout en le détestant.







La saison 2 de Breeders devrait être proposée en 2021.



Pour rappel, la saison 1 de la série s'est terminée en avril dernier.



Avez-vous suivi la première saison de Breeders ?

Source : Deadline