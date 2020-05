News Séries

Netflix a programmé la saison 4 de F is for Family.

L'attente n'est plus très longue ! La chaîne de streaming Netflix vient de programmer la saison 4 de sa série animée F is for Family pour le vendredi 12 juin.



A cette date-là, tous les épisodes de la quatrième saison de la série seront disponibles.



Et pour fêter ça, la chaîne nous propose une vidéo d'annonce :







Avez-vous hâte de retrouver la série ? Qu'attendez-vous de cette saison 4 ?