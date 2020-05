Une date pour la saison 2 de The Politician

News Séries

Netflix vient de programmer la saison 2 de The Politician.

Il revient bientôt pour une nouvelle campagne ! Netflix a programmé la saison 2 de sa série The Politician pour le vendredi 19 juin.



Une nouvelle saison qui s'annonce captivante, du moins tout autant que la première saison. Rappelons que la saison 2 de la série reprendra après un time jump déjà teasé dans le finale de la saison 1.



Pour rappel, la série suit Payton Hobart, un riche étudiant de Santa Barbara qui, depuis ses sept ans, sait qu'il deviendra président des Etats-Unis. Mais d'abord, il doit naviguer à travers du paysage politique le plus déloyal de tous : le lycée de Saint Sebastian. Pour être élu président du corps étudiant, réussir à être admis à Harvard et rester sur son chemin de succès, Payton devra être plus intelligent que ses camarades de classe sans sacrifier son propre sens moral et son image soigneusement étudiée.



Avez-vous hâte de retrouver The Politician ?

