FOX renouvelle The Resident et Last Man Standing

Seriesaddict.fr le 20/05/2020 à 08h00 par Charlotte Papet

FOX vient de renouveler deux de ses séries Last Man Standing (2011) et The Resident.

Les séries Last Man Standing (2011) et The Resident reviendront l'année prochaine !



La chaîne FOX a accordé une nouvelle saison pour sa comédie Last Man Standing (2011) qui reviendra pour une saison 9.



La saison 8 de Last Man Standing s'est terminée avec des épisodes en moins à cause de la pandémie. La série a attiré en moyenne 4.3 millions de téléspectateurs cette saison avec un taux de 0.74 sur la cible.



The Resident, quant à elle, reviendra pour une saison 4. La saison 3 de la série s'est terminée le 7 avril et a réuni en moyenne 4 millions de téléspectateurs chaque semaine avec un taux de 0.73 sur la cible, soit 20% en moins que sa deuxième saison.



Il ne reste plus que deux séries de FOX dont on ne connaît pas le sort : Prodigal Son.



Que pensez-vous de ces renouvellements ? Aimez-vous ces deux séries ?

