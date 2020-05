Pas de saison 2 pour Outmatched

News Séries

Outmatched - FOX

FOX vient d'annuler sa série Outmatched.

Désolée pour les fans de la nouvelle comédie Outmatched, la chaîne FOX a décidé de ne pas renouveler sa série.



Outmatched ne bénéficiera donc pas d'une deuxième saison alors que la première saison s'est terminée en mars dernier avec 2.4 millions de téléspectateurs.



Pour rappel, Outmatched suivait un couple de cols bleus du sud de Jersey qui tente de survivre et d’élever quatre enfants, dont trois sont des génies certifiés.



Il ne manque plus que Prodigal Son et nous connaîtrons le sort de toutes les séries de la FOX.

