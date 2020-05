Freeform renouvelle Motherland: Fort Salem et Everything's Gonna Be Okay

News Séries

Motherland: Fort Salem - Freeform

Freeform a renouvelé ses séries Motherland: Fort Salem et Everything's Gonna Be Okay.

C'est officiel, la série Motherland: Fort Salem reviendra poue une deuxième saison ! La chaîne Freeform a commandé une nouvelle saison pour la série qui suit trois jeunes femmes en formation de base en magie de combat qui s'apprêtent à utiliser cette magie de manière terrifiante. Dans ce monde, les rôles traditionnels de genre et de pouvoir sont inversés, les femmes aux premières lignes, la lutte imminente et les menaces terroristes frappent notre monde, mais avec des tactiques et des armes surnaturelles.



La première saison de la série vient tout juste de se terminer !



Freeform a également commandé une saison 2 pour sa nouvelle série Everything's Gonna Be Okay. La première saison s'est terminée en mars dernier.

La série suit Nicholas, un homme typique de 25 ans qui vit toujours à la maison avec son père célibataire et ses deux demi-soeurs adolescentes. Il n’est pas particulièrement utile pour élever ses soeurs, dont l’une est autiste. Cependant, lorsque leur père tombe malade en phase terminale, les filles doivent faire face non seulement à une perte dévastatrice, mais aussi à la prise de conscience que Nicholas est celui qui devra tout faire.



Que pensez-vous de ces renouvellements ?

