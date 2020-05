Le retour de Good Trouble et Grown-ish repoussé à 2021

News Séries

Les fans de Good Trouble et de Grown-ish vont devoir s'armer de patience!

Freeform a repoussé le retour de ses deux séries, qui auraient normalement du revenir cet été, à 2021, à cause de la pandémie de COVID-19 qui a obligé la production à s'arrêter.



Le thriller psychologique à venir, Cruel Summer, qui compte Jessica Alba parmi ses productrices, débutera désormais également en 2021. Prenant place durant trois étés différents, en 1993, 1994 et 1995, la série se déroule dans une petite ville du Texas où une belle et populaire adolescente, Kate (Olivia Holt), disparaît. Apparemment sans rapport, une fille nommée Jeannette (Chiara Aurelia) se transforme, de douce et bizarre à la fille la plus populaire en ville et pourtant... en 1995, elle est la personne la plus détestée des Etats-Unis.





Le season finale de la saison 2 de, qui a été diffusé en mars dernier, a proposé plusieurs twists/questions sans réponses. On ne sait pas encore si Callie et Jamie sont vraiment séparés. Marianna quant à elle, ne pensait pas vraiment aux conséquences de ses actes après avoir passé la nuit avec son patron, et devra y faire face le lendemain matin. Grown-ish quant à elle a terminé la mi-saison de sa saison 3 en mars, avec Zoey annonçant qu'elle quittait l'université.

