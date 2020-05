Un trailer pour la dernière saison de 13 Reasons Why

News Séries

22/05/2020

2020 - Netflix

Netflix vient de dévoiler le trailer de la toute dernière saison de sa série 13 Reasons Why.

Les fantômes de Liberty High seront de retour une dernière fois. La quatrième saison, qui sera diffusée à partir du 5 juin prochain, se dévoile dans un trailer officiel:





Les images nous offrent un avant-goût de la façon dont les secrets et les mensonges de Clay prendront fin. Avec la fin du lycée à l'horizon, Clay et ses amis espèrent un futur plus joyeux mais d'abord, ils devront faire face à leurs actions passées.Le casting de la saison finale de 13 Reasons Why inclut Dylan Minnette Miles Heizer , Grace Saif, Christian Navarro Devin Druid , Timothy Granaderos, Anne Winters , Deaken Bluman, Tyler Barnhardt, Austin Aaron, Inde Navarrette, RJ Brown, Steven Weber Brenda Strong , Amy Hargreaves, Josh Hamilto et Mark Pellegrino . La série accueillera également Jan Luis Castellanos.