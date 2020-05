News Séries

Seriesaddict.fr le 22/05/2020 à 17h30 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Single Parents - ABC

ABC vient d'annuler plusieurs de ses séries !

Après avoir renouvelé 11 séries, la chaîne ABC s'attaque aux annulations. Et cette année, ce sont surtout les comédies qui trinquent.



ABC a annulé Bless This Mess après seulement deux saisons. Mais aussi Emergence, Schooled, le spin-off de The Goldbergs, et Single Parents.



Que pensez-vous de ces annulations ? Quelle série va le plus vous manquer ?

