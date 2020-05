The Alienist : date et trailer pour la saison 2

News Séries

The Alienist - TNT

La série The Alienist revient bientôt avec sa deuxième saison !

La chaîne TNT vient de programmer la deuxième saison de la série The Alienist. Intitulée The Alienist: Angel of Darkness, cette deuxième saison débutera le dimanche 26 juillet !



The Alienist se situe dans le New York City de 1896 où une série de meurtres terrifiants et horribles visant des jeunes hommes prostitués touche la ville. Le nouveau chef de la police, Theodore Roosevelt, fait appel à un psychologue spécialisé dans les criminels (aka alienist), le Dr Laszlo Kreizler, et le reporter John Moore, pour mener une enquête secrète.



