Elite renouvelée pour une saison 4

le 22/05/2020

Netflix vient de renouveler sa série adolescente espagnole Elite pour une saison 4.

Six membres du casting ont confirmé le renouvellement dans une vidéo twitter, filmée à distance par les acteurs eux-mêmes.



Elite prend place à Las Encinas, un internat pour les enfants de la haute société. La série suit les relations entre trois élèves boursiers dont les parents ont des moyens modestes, avec leurs riches camarades.



Comme on a pu le voir dans le season finale de la saison 3, plusieurs élèves (Carla, Lu, Nadia et Valerio) ont quitté Las Encinas et ont embarqué vers une nouvelle vie. Quant à Omar, son petit ami Ander, Samuel, Guzman et Rebeca, ils restent étudiants. Cayetana quant à elle est devenue la nouvelle concierge de l'école.



Il se pourrait bien que les membres du casting Ester Expósito, Danna Paola, Mina El Hammani et Jorge López ne soient pas de retour, mais Netflix n'a pas encore confirmé l'information.



On ne sait pas pour le moment quand sera diffusée la saison 4 d'Elite.

