What We Do in the Shadows renouvelée pour une saison 3

26/05/2020

FX a renouvelé sa série What We Do in the Shadows.

Excellente nouvelle pour les fans de What We Do in the Shadows, la chaîne FX vient de renouveler la série !



C'est une saison 3 que FX a commandé pour sa comédie horrifique.



Rappelons que la série est basée sur le film mockumentaire de 2014 qui portait portait sur un groupe de vampires qui vivent ensemble à Wellington, en Nouvelle-Zélande. Il est centré sur Viago, Deacon, et Vladislav, des vampires qui trouvent que la vie moderne les oblige à se battre avec le monde - comme payer un loyer, faire les corvées, essayer d'entrer dans les boîtes de nuit et surmonter les conflits entre colocataires.



La saison 2 de la série est actuellement en diffusion. La fin de cette deuxième saison est prévue pour le 10 juin.



