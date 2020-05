News Séries

26/05/2020

2020 - FX

FX et FFX ont renouvelé, respectivement, leurs séries It's Always Sunny in Philadelphia et Better Things!

Le temps va continuer à être agréable à Philadelphie. It's Always Sunny in Philadelphia reviendra pour une saison 15. Better Things quant à elle, reviendra pour une saison 5.





On n'en sait pas plus pour le moment concernant le nombre d'épisodes de chaque saison, ni sur les dates de production.What we Do In The Shadows et Breeders avaient précédemment été renouvelées par FX, et Dave par FXX.

Source : TV Line