Revue de presse : Love Life

Aujourd'hui, HBO Max est lancé aux Etats-Unis, et propose sa nouvelle série, Love Life (2020).

Love Life est une série d'anthologies sur le voyage du premier amour au dernier amour, et comment les gens avec qui nous sommes en cours de route font de nous ce que nous sommes lorsque nous nous retrouvons finalement avec quelqu'un pour toujours.



Au casting, Anna Kendrick, Zoë Chao ou encore Sasha Compère.



Côté critiques, les avis sont mitigés :



Attachante même quand elle est exaspérante, Kendrick nous laisse accéder aux insécurités profondément ancrées de Darby.

-- TV Guide Magazine/Matt Roush



Le personnage principal est très familier, mais en plus de ça Darby vit selon des règles très vieille école. Love Life est à son apogée quand elle examine la façon dont les relations non romantiques de Darby influencent son approche pour trouver sa moitié.

-- Entertainment Weekly/Kristen Baldwin



A la fin des huit épisodes (sur 10) proposés aux critiques, les seuls indicateurs de changement chez Darby sont matériels: de meilleurs vêtements, accessoires et un meilleur appartement.

-- The A.V. Club/Danette Chavez



Une série sans mordant qui aurait pu être produite par n'importe quelle chaîne, ce qui n'est pas un très bon indicateur de confiance pour le lancement de HBO Max. La seule chose qui soit à demi remarquable est de voir à quelle fréquence Kendrick soutient la série sur ses épaules. Elle est drôle même quand les scripts ne le sont pas.

-- The Hollywood Reporter/Dan Fienberg



Regardez le trailer de la série Love Life :





