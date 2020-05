Revue de presse : Space Force

News Séries

Aujourd'hui, Netflix lance sa nouvelle série, Space Force.

Créée par Greg Daniels, dans Space Force, le 18 juin 2018, le gouvernement fédéral a annoncé la création d'une 6e division majeure des Forces armées américaines. L'objectif de la nouvelle branche est de "défendre les satellites contre les attaques" et "d'effectuer d'autres tâches spatiales". Ou quelque chose. C'est l'histoire des hommes et des femmes qui doivent le comprendre.



Au casting, Steve Carell, Lisa Kudrow ou encore John Malkovich.



Les critiques ne sont pas vraiment emballées, mais gardent de l'espoir pour la suite :



Malgré un départ compliqué, le pédigré impressionnant indique un potentiel considérable après les six premiers épisodes. Un excellent casting et des moments de sincère hilarité font que cette comédie mérite qu'on lui laisse une chance.

-- Colorado Springs Gazette/Terry Terrones



Il y a énormément de talent dans la série. Ce dont Space Force manque, c'est une vision comique, ou même un concept totalement formé.

-- Entertainment Weekly/Kristen Baldwin



Il a fallu un moment pour que The Office trouve ses marques, alors que Space Force s'adoucit en seulement quelques épisodes avant de sauter dans un finale embarrassant et inspiré.

-- Slant Magazine/Chuck Bowen



Il y a très peu dans cette série qui appelle à des sourires, et rien qui ne fasse rire. C'est beaucoup dire quand on voit tout le talent qui y est impliqué.

-- Boston Globe/Matthew Gilbert



