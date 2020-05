Revue de presse : Central Park

News Séries

Seriesaddict.fr le 29/05/2020 à 12h44 par Amelie Brillet | Revue de Presse | 0

2020 - Apple TV+

Aujourd'hui, Apple TV+ lance sa nouvelle série, Central Park.

Central Park est une comédie musicale animée qui raconte comment une famille de gardiens qui vivent et travaillent à Central Park finissent par sauver le parc et le monde.



Au casting voix, Kristen Bell, Josh Gad ou encore Daveed Diggs.



Les critiques sont enthousiastes :



Un beau cadeau glorieux pour les fans de comédie et de comédie musicale... C'est la meilleure série d'Apple TV de loin, et l'une des meilleures séries de 2020. Hâte d'en voir plus.

-- RogerEbert.com/Brian Tallerico



Les créateurs appliquent le style de Broadway à la vie de tous les jours. Le résultat est une série qui a un bon cœur, et sur laquelle on peut danser.

-- Entertainment Weekly/Kristen Baldwin



Les chansons de Central Park sont si entraînantes qu'on ne voit les petits défauts de la série qu'après avoir terminé tous les épisodes.

-- Rolling Stone/Alan Sepinwall



En tant que comédie Central Park est agréable, parfois drôle mais elle n'a pas énormément d'impact. En tant que comédie musicale en revanche, la série est magnifique, une expérience joyeuse et exaltante, qui vous donnera presque assurément le sourire.

-- The Hollywood Reporter/Dan Fienberg



Regardez le trailer de la série Central Park :





