Royalties : trailer pour la nouvelle série de et avec Darren Criss

News Séries

Seriesaddict.fr le 04/06/2020 à 16h49 par Amelie Brillet | Divers | 0

2020 - Quibi

Quibi a dévoilé un trailer pour sa nouvelle série, Royalties.

Créée par et avec Darren Criss, Royalties se dévoile en images :





La comédie musicale est une satire qui raconte l'histoire cachée des auteurs de chansons derrière les plus gros hits. La série suit l'ascension d'un duo d'auteurs, Sara ( Kether Donohue ) et Pierce (Criss) qui défient les challenges drôles et étranges de la création de vraies bonnes chansons, semaine après semaine.Chaque épisode mettra en scène de vraies personnalités du divertissement, endossant les rôles de stars de la musique, avec des chansons originales écrites par Darren Criss.