Cush Jumbo quitte The Good Fight

01/06/2020

2020 - CBS All Access

The Good Fight perd une deuxième partie de son trio original.

Cush Jumbo, qui avait débuté son rôle de Luca Quinn dans The Good Wife avant de le poursuivre dans The Good Fight quitte la série, alors qu'une saison 5 a été commandée récemment.





La crise du coronavirus a raccourci la saison 4 de The Good Wife de trois épisodes et empêché de conclure sa storyline. Mais l'actrice et les créateurs de la série travaillent sur un plan B, notamment,L'actrice a expliqué qu'elle avait passé de très bons moments sur les deux séries, avec les équipes, mais qu'elle avait hâte d'explorer de nouvelles choses.

