Nouvelles séries TV juin 2020 : I May Destroy You, Perry Mason...

Love Victor - Hulu

Quelles sont les nouveautés séries à découvrir en juin 2020 ? Découvrez notre calendrier !

Découvrez les nouveautés séries de ce mois de juin :



JEUDI 4 JUIN



Alex Rider - Amazon Prime Video

Synopsis : Quand Alex Rider apprend que son oncle Ian a été tué dans l'exercice de ses fonctions en tant qu'espion britannique - et non dans un accident de voiture comme on lui a dit - tout change pour cet adolescent par ailleurs normal. Il est approché par Alan Blunt, chef d'une branche obscure du MI6 connu sous le nom de The Department, qui révèle qu'Alex a été inconsciemment entraîné depuis son enfance dans le monde dangereux de l'espionnage. Pressé d'aider à enquêter sur la mort de son oncle - et sur la façon dont cela se connecte à l'assassinat de deux milliardaires de haut niveau - Alex assume à contrecœur une nouvelle identité et passe sous couverture dans un pensionnat éloigné appelé Point Blanc.

Note d'envie de voir la série : 3/10









VENDREDI 5 JUIN



Trackers - Cinemax

Synopsis : La série mêle trois histoires pour former un thriller complexe couvrant toute l'Afrique du Sud, une collision explosive au Cap dans un complot violent impliquant le crime organisé, des diamants passés en fraude, la sécurité de l'État, Black Rhinos, la CIA et un terrorisme international.

Note d'envie de voir la série : 4/10









DIMANCHE 7 JUIN



I May Destroy You - HBO

Synopsis : Après le triomphe d'un écrit qui a été acclamé sur Internet, Arabella Essiuedu - facilement distraite, sans engagement et insouciante - se retrouve être la « voix de sa génération », avec un agent, une commande de livre et beaucoup de pression. Après avoir été agressée sexuellement dans une boîte de nuit, sa vie change de façon irréversible et Arabella est obligée de tout réévaluer : sa carrière, ses amis, même sa famille. Alors qu'Arabella peine à comprendre ce qui s'est passé, elle commence un voyage de découverte de soi.

Note d'envie de voir la série : 8/10









VENDREDI 12 JUIN



Crossing Swords - Hulu

Synopsis : Patrick, un paysan au bon cœur qui décroche une position d'écuyer convoitée au château royal. Son emploi de rêve se transforme rapidement en cauchemar quand il découvre que son royaume bien-aimé est géré par un nid de frelons composé de monarques, d’escrocs et de charlatans. Pire encore, la valeur de Patrick a fait de lui le mouton noir de sa famille et maintenant ses frères et sœurs criminels sont revenus pour faire de sa vie un enfer. Guerre, meurtre, nudité totale - qui aurait pu savoir que des gens pouvaient mener une vie aussi excitante ?

Note d'envie de voir la série : 8/10









VENDREDI 19 JUIN



Love Victor - Hulu

Synopsis : Inspirée par le film de 2018 "Love, Simon", la série suit Victor, un nouvel élève de Creekwood High School, dans son propre voyage de découverte de soi, faisant face à des défis chez lui, s'adaptant à une nouvelle ville et aux prises avec son orientation sexuelle. Quand tout cela semble trop, il tend la main à Simon pour l'aider à naviguer dans les hauts et les bas du lycée.

Note d'envie de voir la série : 7/10









DIMANCHE 21 JUIN



Perry Mason (2020) - HBO Max

Synopsis : 1931, Los Angeles. Alors que le reste du pays lutte pendant la Grande Dépression, cette ville est en plein boom. Du pétrole, les Jeux Olympiques, le cinéma, ma ferveur évangélique... et un kidnapping d'enfant qui a très mal tourné. Quand le cas de la décennie arrive à lui, la poursuite sans répit de Mason pour la vérité révèle une ville fracturée et, peut-être, un chemin de rédemption pour lui.

Note d'envie de voir la série : 7/10









