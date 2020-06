The Flash: Hartley Sawyer viré pour des tweets racistes, homophobes et misogynes

News Séries

Seriesaddict.fr le 09/06/2020 à 14h15 par Amelie Brillet | Castings | 1

2020 - The CW

Hartley Sawyer ne tiendra plus le rôle de Ralph Dibny/Elongated Man dans The Flash (2014) à cause de plusieurs tweets racistes, homophobes et misogynes, qu'il a posté avant de rejoindre la série de la CW.

La CW et ses producteurs ont délivré un communiqué expliquant qu'ils ne toléraient pas de remarques désobligeantes à l'encontre de l'ethnicité, du genre ou de l'orientation sexuelle. Ce genre de remarques va à l'encontre de leurs valeurs et de la charte de la chaîne, qui évolue constamment pour promouvoir un environnement de travail sécurisant et inclusif.



Eric Wallace, le showrunner de The Flash, a commenté le fait sur Twitter, expliquant que les tweets de Sawyer lui avaient brisé le cœur et l'avaient rendu très en colère, tant ils représentent les plus gros problèmes des USA.



Hartley Sawyer a désactivé son compte Twitter fin mai. Ses messages incluaient (mais ne s'arrêtaient pas à) "toutes les femmes devraient être dans des fermes sexuelles" (2011), "Si j'avais une femme je la tabasserais ce soir lol" (février 2012), "la seule chose qui m'empêche de publier des tweets racistes est de savoir que Al Sharpton n'arrêterait pas de se plaindre de moi" (Juin 2012), "De sortie au resto, je me suis ENCORE UNE FOIS exposé comme raciste" (Novembre 2014), "Jingles Bells, Batman Smells, Les femmes ne devraient pas voter" (novembre 2014), et des insultes homophobes.



Sawyer, qui a rejoint The Flash début 2014, s'est excusé sur Instagram en disant qu'il n'étaient pas là pour se trouver des excuses, mais demandant pardon à tous les fans de la séries, ses co-stars, l'équipe de la série, pour ses mots qui avaient du les blesser et les embarrasser.

Il a poursuivi en expliquant que ces tweets ne reflétaient pas sa pensée aujourd'hui, ni la personne qu'il est devenu. Grâce à des amis, il dit avoir ouvert les yeux et être devenu plus responsable.



The Flash doit revenir début 2021, ouvrant la saison 7 avec au moins certains des épisodes qui n'ont pas pu être filmés cette année à cause du coronavirus. Wallace a expliqué qu'il était préparé à bricoler avec ces épisodes pour réécrire les scènes de foules qui seront difficiles à tourner après la pandémie.