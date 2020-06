Upfront 2020 : NBC annule Lincoln Rhyme et Perfect Harmony

News Séries

Seriesaddict.fr le 11/06/2020 à 12h34 par Charlotte Papet | Agenda | 1

Perfect Harmony - NBC

NBC vient d'annuler deux de ses séries : Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector et Perfect Harmony.

NBC dévoile enfin un peu plus ses intentions concernant la rentrée. La chaîne est la seule à ne pas vraiment avoir fait ses upfronts mais ces deux annonces amorcent un peu l'événement.



Les deux nouveautés Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector et Perfect Harmony ne reviendront pas pour la saison prochaine, c'est officiel.



Basée sur le roman de Jeffery Deaver, The Bone Collector, Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector est centré sur l’ancien détective du NYPD et génie légiste, Lincoln Rhyme, gravement blessé par un tueur en série notoire. Lui et la jeune officière Amelia Sachs unissent leurs forces pour résoudre les cas les plus embarrassants de la ville, tout en luttant contre l’énigmatique Bone Collector qui les a réunis.







Le series finale de la série a été diffusé le 13 mars dernier.



Perfect Harmony, quant à elle, suit Arthur Cochran, un ancien professeur de musique à Princeton qui tombe inopinément dans la pratique du chœur dans une église d'une petite ville. Il y découvre un groupe de chanteurs désaccordés à plus d'un titre. Malgré le choc ultime des sensibilités, Arthur et ses nouvelles cohortes pourraient bien constituer le mélange idéal d'individus qui s'aideraient mutuellement à se réinventer et à redécouvrir un peu de bonheur, au moment où ils en ont le plus besoin.







La première et unique saison de la série s'est terminée en janvier dernier.



Que pensez-vous de ces annulations ? Avez-vous suivi ces séries ?

Source : TV Line