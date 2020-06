Les tournages de séries vont reprendre à Los Angeles dès demain

News Séries

Seriesaddict.fr le 11/06/2020 à 12h42 par Charlotte Papet | Agenda | 0

New Girl - FOX

Los Angeles va reprendre du service dès demain !

Bonne nouvelle pour nous, fans de séries, la production va reprendre dès demain à Los Angeles ! Alors oui, toutes les séries ne sont pas tournées là-bas, mais plusieurs séries vont enfin pouvoir avancer pour des diffusions qui seront sûrement retardées.



Cette annonce s'accompagne évidemment de règles de sécurité et sanitaires à respecter sur les tournages et plusieurs tests de Covid-19 seront proposés aux acteurs et équipes de tournage.



Rappelons que la Géorgie a déjà repris le chemin des tournages depuis fin mai, tout comme Atlanta.



Autant le dire tout de suite, nous avons hâte que tout cela soit derrière nous pour reprendre une activité à peu près normale ! En attendant, prenez soin de vous et de vos proches !

Source : The Hollywood Reporter