Revue de presse : Crossing Swords

News Séries

Seriesaddict.fr le 12/06/2020 à 14h43 par Amelie Brillet | Revue de Presse | 0

2020 - Hulu

Aujourd'hui, Hulu lance sa nouvelle série, Crossing Swords.

Dans Crossing Swords, Patrick est un paysan au bon cœur qui décroche une position d'écuyer convoitée au château royal. Son emploi de rêve se transforme rapidement en cauchemar quand il découvre que son royaume bien-aimé est géré par un nid de frelons composé de monarques, d’escrocs et de charlatans. Pire encore, la valeur de Patrick a fait de lui le mouton noir de sa famille et maintenant ses frères et sœurs criminels sont revenus pour faire de sa vie un enfer. Guerre, meurtre, nudité totale - qui aurait pu savoir que des gens pouvaient mener une vie aussi excitante ?



Au casting voix, Nicholas Hoult, Luke Evans ou encore Seth Green.



Les critiques sont assez mauvaises :



La série est parfois drôle mais se contente souvent de faire dans l'outrance. On s'en contente un moment, mais ça devient vite fatigant.

-- Pittsburgh Post-Gazette/Rob Owen



La qualité est très basse et se contente de vulgarité de bas étage.

-- The Guardian/Charles Bramesco



La série n'est pas sans moments d'intelligence, mais même les blagues qui fonctionnent ne font que rappeler à quel point le reste ne fait que se complaire dans sa propre crasse.

-- Slant MagazineSteven Scaife



Regardez le trailer de la série Crossing Swords :





Pour plus d'informations, rendez-vous sur la fiche série de Crossing Swords