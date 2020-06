Audiences séries US du dimanche 7 juin au samedi 13 juin 2020

News Séries

Man With a Plan - CBS

Les audiences des programmes US sur les networks du dimanche 7 juin au samedi 13 juin 2020.

DIMANCHE 7 JUIN 2020



RAS





LUNDI 8 JUIN 2020



Le récap' :



CW

Roswell, New Mexico ne bouge pas.



21h



5/5. CW | Roswell, New Mexico - 2x12 - 0.66 millions (+0.12) - Taux 18/49 : 0.1 pt (=)





MARDI 9 JUIN 2020



Le récap' :



CW

Stargirl s'en sort très bien et reste stable sur la cible.



20h



5/5. CW | Stargirl - 1x04 - 1.1 millions - Taux 18/49 : 0.2 pt





MERCREDI 10 JUIN 2020



Le récap' :



ABC

Agents of SHIELD se maintient sur la cible.



CW

The 100 ne bouge pas.



20h



5/5. CW | The 100 - 7x04 - 0.63 millions (-0.08) - Taux 18/49 : 0.2 pt (=)



22h



3/3. ABC | Agents of S.H.I.E.L.D. - 7x03 - 1.57 millions (+0.07) - Taux 18/49 : 0.3 pt (=)





JEUDI 11 JUIN 2020



Le récap' :



CBS

Man With a Plan ne bouge pas pour son series finale. Broke est en baisse.



CW

In the Dark se maintient.



NBC

Council of Dads et Blindspot sont en baisse et égalent leur pire score historique.



20h



3/5. NBC | Council of Dads - 1x07 - 2.75 millions (-0.03) - Taux 18/49 : 0.3 pt (-0.1)



20h30



1. CBS | Man With A Plan (series finale) - 4x13 - 5.03 millions (+0.3) - Taux 18/49 : 0.6 pt (=)



21h



3/5. NBC | Blindspot - 5x05 - 1.83 millions (-0.15) - Taux 18/49 : 0.2 pt (-0.1)

5/5. CW | In The Dark - 2x09 - 0.43 millions (=) - Taux 18/49 : 0.1 pt (=)



21h30



1. CBS | Broke - 1x11 - 4.08 millions (+0.03) - Taux 18/49 : 0.6 pt (=)





VENDREDI 12 JUIN 2020



RAS





SAMEDI 13 JUIN 2020



RAS





Légende :

Italique = émission

(R) = Rediffusion

Taux 18/49 ans : 1 point sur les 18/49 ans = 1.27 million de téléspectateurs de la cible

(+) : la série est en hausse

(-) : la série est en baisse

Source : SpoilerTV / TV Line