Upfront 2020 : NBC annule Indebted et renouvelle Manifest

le 16/06/2020

Manifest - NBC

NBC vient d'annuler sa comédie Indebted et de renouveler son drame, Manifest.

NBC en dévoile un peu plus sur son plan séries pour la saison 2020/2021 en annulant une série et en en renouvelant une autre.



C'est donc après une seule saison que la sitcom Indebted a été annulée. Il faut dire que les audiences n'étaient pas du tout au rendez-vous. A travers ses 12 épisodes, la série a attiré en moyenne 1.6 millions de téléspectateurs avec un taux de 0.35 sur la cible des 18/49 ans.



Indebted suivait Dave et Rebecca, deux jeunes parents, qui sont prêts à reprendre leur vie après des années de couches et de nuits sans sommeil. Cependant, les choses prennent un tour inattendu lorsque les parents de Dave se présentent sans prévenir et se brisent.



Une meilleure nouvelle a été annoncée pour la série Manifest qui, elle, reviendra pour une saison 3. Rappelons que la saison 2 de la série s'est terminée le 6 avril.



En moyenne, la saison 2 de Manifest a réuni 4 millions de téléspectateurs par semaine avec un taux de 0.7 sur la cible.



