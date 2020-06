Upfronts 2020 : ABC annule The Baker and the Beauty et renouvelle For Life

News Séries

For Life - ABC

ABC vient d'annuler The Baker and the Beauty et de renouveler For Life.

Mauvaise nouvelle pour les fans de série culinaire et romantique (sic), The Baker and the Beauty ne passera pas le cap de la saison 1 ! Alors que cette dernière vient tout juste de se terminer, c'est officiel, elle ne reviendra pas pour une seconde saison.



Les neuf épisodes de l'unique saison de la série ont réuni en moyenne 2.5 millions de téléspectateurs (c'était le drame le moins suivi de la chaîne) avec un taux de 0.47 sur la cible des 18/49 ans.



La série The Baker and the Beauty se base sur la série israélienne. Daniel Garcia travaille dans la boulangerie familiale et fait tout ce que ses parents et ses frères et soeurs cubains attendent de lui. Mais lors d’une nuit sauvage à Miami, il rencontre Noa Hamilton, une superstar internationale et nabab de la mode, et sa vie passe sous les projecteurs. Ce couple improbable va-t-il bouleverser leurs vies et amener leurs familles dans un affrontement culturel ?



Contrairement à The Baker and the Beauty, la série For Life a le droit à une nouvelle chance ! ABC a renouvelé la série pour une deuxième saison alors que les audiences de la première saison n'ont pas été incroyables non plus. Un peu plus de 2.5 millions de téléspectateurs chaque semaine avec un taux de 0.56 sur la cible.



La série For Life est un drame juridique et familial inspiré par la vie d’Isaac Wright, Jr., sur un prisonnier qui devient avocat, plaidant des litiges pour d’autres détenus tout en luttant pour que sa peine soit annulée pour un crime qu’il n’a pas commis. Sa quête de liberté est motivée par son désir désespéré de rejoindre la famille qu'il aime et de récupérer la vie qui lui a été volée. À travers son combat féroce et ses relations compliquées avec une surveillante progressiste, la série examinera également les failles et les défis de nos systèmes pénal et juridique.



