Revue de presse : Love Victor

Seriesaddict.fr le 17/06/2020 à 20h39 par Amelie Brillet | Revue de Presse | 0

Aujourd'hui, Hulu lance sa nouvelle série, Love Victor.

Love Victor est inspirée par le film de 2018 "Love, Simon". La série suit Victor, un nouvel élève de Creekwood High School, dans son propre voyage de découverte de soi, faisant face à des défis chez lui, s'adaptant à une nouvelle ville et aux prises avec son orientation sexuelle.



Au casting, on retrouve Michael Cimino, Isabella Ferreira ou encore Rachel Naomi Hilson.



Les critiques sont mitigées :



C'est charmant, drôle, maladroit, pleins d'émotions. Parfois la série est un peu trop chargée de passés lourds, et elle ne fait pas vraiment dans la subtilité. Mais elle offre une première saison très intéressante.

-- New York Magazine (Vulture)/Kathryn VanArendonk



Même si la série ne prend pas autant de risques qu'on aurait pu l'espérer, elle possède un charme indéniable.

-- TVLine/Rebecca Iannucci



En tant que comédie au lycée, Love, Victor est très légère. Hormis le thème principal que l'on a déjà vu, aucune des storyline ne semble originale, mais ce n'est jamais vraiment un problème. Les personnages sont attachants, la série a un bon fond. Même si les dialogues semblent parfois un peu forcés, les moments plus sérieux sont émotionnellement vrais.

-- Los Angeles Times/Robert Lloyd



La série se contente de se balader, délibérément plate et plaisamment légère.

-- Variety/Caroline Framke



