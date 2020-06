Une date pour la saison 3 de The Rain

News Séries

Seriesaddict.fr le 18/06/2020 à 12h20 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Netflix vient d'annoncer la date de retour pour sa série The Rain.

C'est le jeudi 6 août que la troisième et dernière saison de la série The Rain sera proposée sur Netflix.



Avec cette annonce, la chaîne de streaming nous propose un mini avant-goût en vidéo :







Pour rappel, voici le synopsis de la série The Rain : Après qu'un virus ait anéanti une grande partie de la population mondiale, un frère et une soeur sortent de leur bunker six ans plus tard pour tenter de se mettre en sécurité. Ils vont alors rencontrer des survivants.



Avez-vous hâte de découvrir cette dernière saison ?

Source : TV Line