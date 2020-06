Little Voice : date et trailer pour la nouvelle série Apple TV+

News Séries

Seriesaddict.fr le 18/06/2020 à 15h10 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Little Voice - Apple

Apple TV+ vient de programmer sa nouvelle série Little Voice.

La série Little Voice est une lettre d'amour à la musicalité diversifiée de New York et une exploration du voyage universel vers la recherche de la voix authentique au début de votre vingtaine.



Tout un programme qui sera proposée sur la chaîne de streaming Apple TV+ dès le vendredi 10 juillet.



Pour nous faire patienter, la chaîne a dévoilé un premier trailer :







Serez-vous au rendez-vous ? Avez-vous hâte de découvrir cette nouvelle série ?