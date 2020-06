Upfronts 2020 : ABC modifie son planning pour la rentrée

News Séries

21/06/2020

Black-ish - ABC

ABC a décidé de diffuser finalement Black-ish à la rentrée.

Petit revirement de situation du côté du planning de rentrée de la chaîne ABC, Black-ish fera bien partie de cette rentrée.



La série sera proposée les mercredis à 20h30. La nouvelle série Call Your Mother sera quant à elle désormais proposée à la mi-saison.

Voici le planning de la rentrée de ABC, modifié :



LUNDI

20h - Dancing With the Stars

22h - The Good Doctor



MARDI

20h - The Bachelorette

22h - The Big Sky (nouvelle série)



MERCREDI

20h - The Goldbergs (2013)

20h30 - Black-ish

21h - The Conners (nouvelle case horaire)

21h30 - American Housewife

22h - Stumptown



JEUDI

20h - Station 19

21h - Grey’s Anatomy

22h - A Million Little Things



DIMANCHE

22h - The Rookie

