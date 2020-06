ABC programme sa nouvelle série United We Fall

News Séries

2020 - ABC

Plus d'un an après l'avoir commandée, ABC vient dévoiler la date de diffusion de sa nouvelle série, United We Fall.

La sitcom débutera le mercredi 15 juillet avec un double épisode.





Décrite comme une comédie familiale "profondément réaliste", United We Fall me en scène Christina Vidal et Will Sasso dans le rôle des parents Jo et Bill, qui essaient de vivre au jour le jour, et de faire fonctionner leur famille.ABC a profité de cette annonce pour modifier légèrement son programme de rentrée, en programmant finalement Black-ish pour la rentrée (la série aurait du être diffusée à la mi-saison). Elle remplace la comédie Call Your Mother avec Kyra Sedgwick, qui sera désormais diffusée en 2021.