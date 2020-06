Une saison 2 pour Betty sur HBO

News Séries

2020 - HBO

HBO a renouvelé sa dramédie Betty pour une saison 2.

La saison 1 à peine terminée (le 5 juin dernier), la chaîne câblée a décidé d'accorder une seconde saison à sa dramédie, basée sur le film Sundance de 2018 de Crystal Moselle, Skate Kitchen.





La première saison de six épisodes de Betty se déroulait au cœur de New York et mettait en scène Dede Lovelace Ajani Russell , et Rachelle Vinberg , qui faisaient toutes partie du film.Betty suit un groupe varié de jeunes femmes, et de leur vie dans le monde, principalement masculin, du skate.

Source : Deadline