Revue de presse : Perry Mason

Hier, HBO lançait sa nouvelle série, Perry Mason (2020).

Perry Mason se déroule en 1931, à Los Angeles. Alors que le reste du pays lutte pendant la Grande Dépression, cette ville est en plein boom. Du pétrole, les Jeux Olympiques, le cinéma, ma ferveur évangélique... et un kidnapping d'enfant qui a très mal tourné. Quand le cas de la décennie arrive à lui, la poursuite sans répit de Mason pour la vérité révèle une ville fracturée et, peut-être, un chemin de rédemption pour lui.



Au casting, on retrouve Matthew Rhys, Tatiana Maslany ou encore John Lithgow.



Les critiques sont mitigées :



Un Perry Mason plus réaliste et sordidement satisfaisant. Rhys est parfait dans le rôle?

-- TV Guide Magazine/Matt Roush



Ce qui rend la série absorbante est la façon dont elle équilibre parfaitement la peine causée par l'affaire avec des touches de vintage et un cast génial.

-- The Oregonian/Kristi Turnquist



J'ai vaguement aimé ce que j'ai vu, et on a quand même envie de voir la suite.

-- Paste Magazine/Jacob Oller



Ce nouveau Perry Mason est rempli de très bonnes performances et est visuellement magnifique. Mais l'histoire ne va pas, à la fois trop compliquée et un peu trop plate pour remplir 8 épisodes. L'idée de donner à Mason une origin story qu'il n'a pas à la base n'était finalement pas nécessaire.

-- Rolling Stone/Alan Sepinwall



Regardez le trailer de la série Perry Mason :





