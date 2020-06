Audiences séries US du dimanche 14 juin au samedi 20 juin 2020

News Séries

Les audiences des programmes US sur les networks du dimanche 14 juin au samedi 20 juin 2020.

DIMANCHE 14 JUIN 2020



RAS





LUNDI 15 JUIN 2020



Le récap' :



CW

Roswell, New Mexico ne bouge pas.



21h



5/5. CW | Roswell, New Mexico - 2x13 - 0.65 millions (-0.01) - Taux 18/49 : 0.1 pt (=)





MARDI 16 JUIN 2020



Le récap' :



CW

Stargirl obtient son pire score historique sur les audiences mais reste stable sur la cible.



20h



5/5. CW | Stargirl - 1x05 - 0.94 millions (-0.2) - Taux 18/49 : 0.2 pt (=)





MERCREDI 17 JUIN 2020



Le récap' :



ABC

Agents of SHIELD obtient son pire score historique sur les audiences tout en restant stable sur la cible.



CW

The 100 ne bouge pas.



20h



5/5. CW | The 100 - 7x05 - 0.68 millions (+0.05) - Taux 18/49 : 0.2 pt (=)



22h



3/3. ABC | Agents of S.H.I.E.L.D. - 7x04 - 1.40 millions (-0.17) - Taux 18/49 : 0.3 pt (=)





JEUDI 18 JUIN 2020



Le récap' :



CBS

Broke obtient son pire score historique.



CW

In the Dark se maintient.



NBC

Council of Dads est stable tandis que Blindspot est en hausse.



20h



3/5. NBC | Council of Dads - 1x08 - 2.73 millions (-0.02) - Taux 18/49 : 0.3 pt (=)



21h



3/5. NBC | Blindspot - 5x06 - 1.82 millions (-0.01) - Taux 18/49 : 0.3 pt (+0.1)

5/5. CW | In The Dark - 2x10 - 0.44 millions (+0.01) - Taux 18/49 : 0.1 pt (=)



21h30



1. CBS | Broke - 1x12 - 3.61 millions (-0.4) - Taux 18/49 : 0.5 pt (-0.1)





VENDREDI 19 JUIN 2020



RAS





SAMEDI 20 JUIN 2020



RAS





Légende :

Italique = émission

(R) = Rediffusion

Taux 18/49 ans : 1 point sur les 18/49 ans = 1.27 million de téléspectateurs de la cible

(+) : la série est en hausse

(-) : la série est en baisse

Source : SpoilerTV / TV Line