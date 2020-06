Cobra Kai migre sur Netflix pour sa saison 3

News Séries

Seriesaddict.fr le 22/06/2020 par Amelie Brillet

2019 - Youtube

Cobra Kai change de Dojo, en passant de Youtube à Netflix.

Après deux saisons que Youtube, Cobra Kai passe sur Netflix pour la diffusion de sa saison 3. Les saisons 1 et 2 seront disponibles sur Netflix plus tard dans l'année, et la saison 3 suivra à une date pour le moment inconnue.





La série, qui a débuté en mai 2018, a été un hit pour Youtube, ayant droit à un renouvellement quelques jours seulement après son lancement. Youtube avait prévu de diffuser la saison 3, qui a déjà été tournée, à l'automne dernier, mais sa décision de laisser tomber tous ses programmes originaux a encouragé son départ sur Netflix.Cobra Kai se déroule des décennies après les films Karate Kid, et met en scène William Zabka , qui reprend son rôle d'anciennes brute Johnny Lawrence.

