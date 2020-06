News Séries

Seriesaddict.fr le 22/06/2020 à 22h20 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Découvrez notre dossier complet des upfronts 2020 !

Comme chaque année, nous vous avons concocté un dossier récapitulatif pour les upfronts.



Au menu de ce dossier, toutes les annulations, tous les renouvellements et toutes les commandes de séries, chaîne par chaîne. En plus de cela, retrouvez la présentation de toutes les nouveautés et la grille des programmes de chaque chaîne.



Pour voir le dossier cliquez sur : Dossier upfronts 2020.